В Харьковской области провели почти 40 обысков в ТЦК и ВВК

фото: Сергей Болвинов / Facebook

В Харьковской области состоялось 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, фигурирующих в деле о фальсификации документов для уклонения от мобилизации

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, передает RegioNews.

По словам Болвинова, фигуранты "злоупотребляли властью, действовали вместе длительное время и успели исключить из военного учета людей, не имевших на это законных оснований".

"Служащие вносили заведомо ложные данные в документы - в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно пригодными", - рассказал он.

Представитель полиции отметил, что фигуранты способствовали переправке мужчин через границу, а также проводили махинации с заработной платой – ее получали люди, которые не проходили службу.

"За деньги "решали вопрос" о мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую", - отметил он.

У всех фигурантов изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы, на имущество наложены аресты. В настоящее время правоохранители изучают документацию и допрашивают фигурантов.

"Под особым вниманием – состояние и активы лиц из ТЦК и ВВК, расследуем происхождение каждой гривны", – заверил Болвинов.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации.