На Київщині підтвердили ще одне захворювання коронавірусом

В місті Бровари Київської області підтвердили захворювання коронавірусом у 21-річної дівчини

Фото: flickr

В місті Бровари Київської області підтвердили захворювання коронавірусом у 21-річної дівчини

Про це в Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews.

"Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення ББКЛ", - повідомив він.

Сапожко зазначив, що дівчині 21 рік, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Попередньо відомо, що вона мала контакт з іноземцями", - уточнив мер міста.

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Нагадаємо, що в Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 людьми.

Крім того, на самоізоляцію відправили прикордонників, які контактували з хворим коронавірусом кримчанином.

Раніше повідомлялося, що ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавіруса і вимагають вжити заходів.