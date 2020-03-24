В Вооруженных силах не зафиксировано ни одного случая коронавируса

По состоянию на вторник, 24 марта в Вооруженных силах Украины не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

Фото: flickr

По состоянию на вторник, 24 марта в Вооруженных силах Украины не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

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