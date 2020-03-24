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24 марта 2020, 18:12 3

В Вооруженных силах не зафиксировано ни одного случая коронавируса

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24 марта 2020, 18:12 3
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По состоянию на вторник, 24 марта в Вооруженных силах Украины не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
Фото: flickr
По состоянию на вторник, 24 марта в Вооруженных силах Украины не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

Об этом в эфире АрмияInform сообщил заместитель командующего Медицинских сил Андрей Галушка, передает RegioNews.

"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - рассказал он.

Он также сообщил, что ВСУ получили экспресс-тесты, защитные маски и специальные защитные костюмы.

"Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС", - сообщил Андрей Галушка.

Он добавил, что региональные ВМКЦ получили 20 тысяч защитных масок, а медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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