В Вооруженных силах не зафиксировано ни одного случая коронавируса
Об этом в эфире АрмияInform сообщил заместитель командующего Медицинских сил Андрей Галушка, передает RegioNews.
"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - рассказал он.
Он также сообщил, что ВСУ получили экспресс-тесты, защитные маски и специальные защитные костюмы.
"Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС", - сообщил Андрей Галушка.
Он добавил, что региональные ВМКЦ получили 20 тысяч защитных масок, а медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.
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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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