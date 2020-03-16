Пенсионный фонд Украинки не будет принимать граждан из-за вируса

В городе Украинка Обуховского района Пенсионный фонд и Управление социальной защиты населения в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции временно прекратили прием граждан

Фото: Українська міська рада

В городе Украинка Обуховского района Пенсионный фонд и Управление социальной защиты населения в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции временно прекратили прием граждан

Об этом сообщила пресс-служба Украинского городского совета, передает RegioNews.

"В связи с объявленным карантином и рядом других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Управление пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения Украины в городе Украинка временно прекращает прием граждан", - сообщили в мэрии.

Отмечается, что все консультации будут предоставляться специалистами соответствующих учреждений в телефонном режиме.

"Исполнительный комитет Украинского городского совета рекомендует по возможности минимизировать посещения Украинского городского совета, государственных учреждений, предприятий и мест массового скопления людей во время карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывает заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

В киевском метрополитене введен режим усиленной дезинфекции, все станции работают в обычном режиме.

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд.

В Киеве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции отменяется проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.

Больше новостей по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)