Пенсионный фонд Украинки не будет принимать граждан из-за вируса
Об этом сообщила пресс-служба Украинского городского совета, передает RegioNews.
"В связи с объявленным карантином и рядом других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Управление пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения Украины в городе Украинка временно прекращает прием граждан", - сообщили в мэрии.
Отмечается, что все консультации будут предоставляться специалистами соответствующих учреждений в телефонном режиме.
"Исполнительный комитет Украинского городского совета рекомендует по возможности минимизировать посещения Украинского городского совета, государственных учреждений, предприятий и мест массового скопления людей во время карантина", - говорится в сообщении.
Напомним, власти Киева с 17 марта закрывает заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.
В киевском метрополитене введен режим усиленной дезинфекции, все станции работают в обычном режиме.
В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд.
В Киеве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции отменяется проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.
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