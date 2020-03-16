В метро Киева проводят дезинфекцию станций и поездов

В киевском метрополитене введен режим усиленной дезинфекции, все станции работают в обычном режиме

Фото: flickr

В киевском метрополитене введен режим усиленной дезинфекции, все станции работают в обычном режиме

Об этом сообщает Telegram-канал КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Отмечается, что дважды в день проводят дезинфекцию станций метро, ​​а именно пола, поручней эскалаторов, кассовых окон и дверных ручек.

Дезинфекцию поездов проводят перед выдачей на линию в депо.

Сообщается, что работники станций используют дезинфицирующие средства "Тентамин", "Тентамин +", "Биолонг", "Антихлор".

Кроме того, в сообщении отмечается, что сотрудникам метро, ​​которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Машинисты, в свою очередь, проходят осмотр перед сменой.

Для пассажиров размещена информация в каждом вестибюле с рекомендациями МОЗ. Проводится аудио-информирование по поводу рекомендательного масочного режима.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывают заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

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