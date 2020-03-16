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16 марта 2020, 14:33 19

Власти пока не будут закрывать въезды в Киев

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16 марта 2020, 14:33 19
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В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд
Фото: flickr
В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд

Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает RegioNews.

Он сообщил, что решение о закрытии Киева комиссия КГГА пока не приняла.

"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - сказал Поворозник.

Жителям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом только за наибольшей потребностью, а также не выезжать из города.

Для поездки в общественном транспорте рекомендуют одевать медицинские маски.

"Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома только на работу, в магазин, больницу и аптеку. Максимально ограничить социальные контакты, в том числе с родственниками", - отметил Поворозник.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывают заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

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