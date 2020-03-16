Власти пока не будут закрывать въезды в Киев

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд

Фото: flickr

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд

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