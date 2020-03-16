Власти пока не будут закрывать въезды в Киев
Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает RegioNews.
Он сообщил, что решение о закрытии Киева комиссия КГГА пока не приняла.
"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - сказал Поворозник.
Жителям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом только за наибольшей потребностью, а также не выезжать из города.
Для поездки в общественном транспорте рекомендуют одевать медицинские маски.
"Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома только на работу, в магазин, больницу и аптеку. Максимально ограничить социальные контакты, в том числе с родственниками", - отметил Поворозник.
Напомним, власти Киева с 17 марта закрывают заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.
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