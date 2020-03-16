Власти Киева потратят 10 млн гривен на медицинские маски

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок

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В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок

Об этом в Twitter сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда городского бюджета.

Кличко также сообщил, что медицинские маски в первую очередь получат больницы и поликлиники, а также работники общественного транспорта и аптеки КП "Фармация".

Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація". — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 16, 2020

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывает заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

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