Власти Киева потратят 10 млн гривен на медицинские маски
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок
Об этом в Twitter сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда городского бюджета.
Кличко также сообщил, что медицинские маски в первую очередь получат больницы и поликлиники, а также работники общественного транспорта и аптеки КП "Фармация".
Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація".— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 16, 2020
Напомним, власти Киева с 17 марта закрывает заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.
Больше новостей Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48Закрытые границы: в Украину не пустили более 50 иностранцев
16 марта 2020, 11:33Общегородской карантин: в Одессе не сократили количество маршруток
16 марта 2020, 11:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
- 13:03 16 марта Карантин в Житомире: власти усилят меры безопасности
- 12:58 16 марта Черновицкую область хотят закрыть на карантин
- 12:58 16 марта В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания
- 12:47 16 марта Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
- 12:41 16 марта Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы
- 12:41 16 марта Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски
- 11:48 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации