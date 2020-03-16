Столичные ярмарки не будут работать из-за карантина

В Киеве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции отменяется проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок

Фото: Facebook

В Киеве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции отменяется проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.

Он уточнил, что ярмарки будут отменены со следующей недели.

"Учитывая ограничительные меры, в Киеве со следующей недели ярмарки проводиться не будут, учитывая еще и то, в каком виде они проводились", - сказал Поворозник.

Напомним, власти Киева с 17 марта закрывает заведения торговли за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек и АЗС. Также будут работать банки и банкоматы.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции городские власти Киева приняли решение выделить 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

В киевском метрополитене введен режим усиленной дезинфекции, все станции работают в обычном режиме.

В связи с ограничительными мерами столичные власти пока не планируют закрывать город на въезд и выезд.

Больше новостей по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)