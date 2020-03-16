В Киеве закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков и АЗС
Об этом сообщает пресс служба мэра Киева Виталия Кличко, пишет RegioNews.
"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве ", - сказано в сообщении со ссылкой на слова мэра.
Київ посилює обмежувальні заходи
Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: - Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України. - Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота: - Торговельних центрів. - Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі - Спортивних комплексів і залів. - Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших. - Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів. Працюватимуть: - Продуктові та господарські магазини. - Аптеки. - АЗС. - Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ. Що стосується громадського транспорту - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей.Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 16 березня 2020 р.
Согласно сообщению, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
• передвижение людей по городу и между другими населенными пунктами Украины;
• проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
• работа общепита - не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары (они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды)
• не будут работать торговые центры за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Временно приостанавливается работа:
• спортивных комплексов и залов;
• заведений бытового обслуживания населения - спа-салонов, салонов красоты;
• саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других;
• развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
- 13:03 16 марта Карантин в Житомире: власти усилят меры безопасности
- 12:58 16 марта Черновицкую область хотят закрыть на карантин
- 12:58 16 марта В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания
- 12:47 16 марта Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
- 12:41 16 марта Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы
- 12:41 16 марта Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски
- 11:48 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом