Пенсійний фонд Українки не прийматиме громадян через вірус

В місті Українка Обухівського району Пенсійний фонд та Управління соціального захисту населення в рамках профілактики поширення коронавірусної інфекції тимчасово припинили прийом громадян

Фото: Українська міська рада

В місті Українка Обухівського району Пенсійний фонд та Управління соціального захисту населення в рамках профілактики поширення коронавірусної інфекції тимчасово припинили прийом громадян

Про це повідомила прес-служба Української міської ради, передає RegioNews.

"У зв'язку з оголошеним карантином та низкою інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Управління пенсійного фонду та Управління соціального захисту населення України у місті Українка тимчасово припиняє прийом громадян," - повідомили у мерії.

Зазначається, що всі консультації надаватимуться спеціалістами відповідних установ у телефонному режимі.

"Виконавчий комітет Української міської ради рекомендує по можливості мінімізувати відвідування Української міської ради, державних установ, підприємств та місць масового скупчення людей під час карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.

В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.

У київському метрополітені запроваджено режим посиленої дезінфекції, всі станції працюють в звичайному режимі.

У зв'язку із обмежувальними заходами столична влада поки не планує закривати місто на в'їзд та виїзд.

У Києві в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції скасовується проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарків.

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