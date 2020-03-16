Пенсійний фонд Українки не прийматиме громадян через вірус
Про це повідомила прес-служба Української міської ради, передає RegioNews.
"У зв'язку з оголошеним карантином та низкою інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Управління пенсійного фонду та Управління соціального захисту населення України у місті Українка тимчасово припиняє прийом громадян," - повідомили у мерії.
Зазначається, що всі консультації надаватимуться спеціалістами відповідних установ у телефонному режимі.
"Виконавчий комітет Української міської ради рекомендує по можливості мінімізувати відвідування Української міської ради, державних установ, підприємств та місць масового скупчення людей під час карантину", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.
В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.
У київському метрополітені запроваджено режим посиленої дезінфекції, всі станції працюють в звичайному режимі.
У зв'язку із обмежувальними заходами столична влада поки не планує закривати місто на в'їзд та виїзд.
У Києві в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції скасовується проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарків.
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