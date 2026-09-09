Удар по жилому дому в Киеве: погибла женщина, пострадали два подростка

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российской атаки по жилому дому в Днепровском районе Киева погибла женщина

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает RegioNews.

"К сожалению, стало известно, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Также пострадали три человека. Среди них двое детей: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе столицы. В результате удара возник пожар и есть разрушение.