Удар по жилому дому в Киеве: погибла женщина, пострадали два подростка
В результате российской атаки по жилому дому в Днепровском районе Киева погибла женщина
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает RegioNews.
"К сожалению, стало известно, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Также пострадали три человека. Среди них двое детей: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе столицы. В результате удара возник пожар и есть разрушение.
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