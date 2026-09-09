В Киеве дрон попал в жилую девятиэтажку: возник пожар
В Днепровском районе Киева в результате попадания российского беспилотника возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Предварительно есть разрушение
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, днем 9 сентября в Днепровском районе Киева загорелось складское здание. Предварительно пожар возник из-за падения БпЛА. По данным местных пабликов, на территории складов хранились древесина, строительные материалы и оборудование.
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