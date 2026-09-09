Фото: ГСЧС

В ночь на 9 сентября российские войска в очередной раз атаковали столицу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеских попаданий в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража. На другой локации горело двухэтажное нежилое здание.

Спасатели ликвидировали все пожары.

К счастью, жертв и пострадавших в результате ночных обстрелов нет.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали все пожары после вражеских атак 8 сентября. Число пострадавших возросло до 35.