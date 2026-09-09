Фото: ГСЧС

В результате утренней атаки в Дарницком районе Киева пострадали шесть человек

Об этом сообщили Киевская ГВА и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

"По состоянию на 09:50 количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 6", – говорится в сообщении ГВА.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.

Во время тушения и спасательных работ из дома спасли 23 человека.

Напомним, утром 9 сентября в результате вражеской атаки в Киеве произошло разрушение конструкций 24-этажного дома на уровне 11-12 этажей, возник пожар на 12 этаже.