Попадание в 24-этажку в Киеве: пострадали шесть человек
В результате утренней атаки в Дарницком районе Киева пострадали шесть человек
Об этом сообщили Киевская ГВА и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.
"По состоянию на 09:50 количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 6", – говорится в сообщении ГВА.
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.
Во время тушения и спасательных работ из дома спасли 23 человека.
Напомним, утром 9 сентября в результате вражеской атаки в Киеве произошло разрушение конструкций 24-этажного дома на уровне 11-12 этажей, возник пожар на 12 этаже.
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