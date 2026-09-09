Удар по житловому будинку в Києві: загинула жінка, постраждали двоє підлітків
Унаслідок російської атаки по житловому будинку в Дніпровському районі Києва загинула жінка
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає RegioNews.
"На жаль, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.
Також постраждали троє людей. Серед них двоє дітей: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі столиці. Внаслідок удару виникла пожежа та є руйнування
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