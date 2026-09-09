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09 вересня 2026, 17:21

У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку: виникла пожежа

09 вересня 2026, 17:21
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Скриншот із відео
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У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, екстрені служби прямують на місце події.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вдень 9 вересня у Дніпровському районі Києва загорілася складська будівля. Попередньо, пожежа виникла через падіння БпЛА. За даними місцевих пабліків, на території складів зберігалися деревина, будівельні матеріали та обладнання.

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