У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку: виникла пожежа
У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, екстрені служби прямують на місце події.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, вдень 9 вересня у Дніпровському районі Києва загорілася складська будівля. Попередньо, пожежа виникла через падіння БпЛА. За даними місцевих пабліків, на території складів зберігалися деревина, будівельні матеріали та обладнання.
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