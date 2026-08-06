Хотел впечатлить девушек: в Киеве 20-летний парень устроил стрельбу возле домов

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение от жильца дома, увидевшего, как во дворе группа молодых людей производит выстрелы из сигнального устройства.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Увидев полицейских, компания пыталась скрыться, однако участников инцидента задержали.

По данным следствия, в тот вечер молодые люди познакомились на улице с девушками. Чтобы произвести на них впечатление, 20-летний киевлянин получил резьбовое пусковое устройство, которое ранее приобрело через интернет, и трижды выстрелил в воздух вблизи жилых домов.

Мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы пьяный мужчина произвел пять выстрелов в воздух во дворе многоэтажки. Правоохранители задержали нарушителя. Во время осмотра у него изъяли стартовый пистолет и три патрона, которые направили на экспертизу.