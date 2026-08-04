Фото: полиция

Пьяный мужчина произвел пять выстрелов в воздух во дворе многоэтажки в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилосьна улице Каунасской. Сообщение о звуках выстрелов поступило в полицию от одного из местных жителей.

Правоохранители задержали нарушителя. Во время осмотра у него изъяли стартовый пистолет и три патрона, которые направили на экспертизу.

Свой поступок 42-летний мужчина объяснил тем, что просто захотел проверить исправность оружия, поэтому выстрелил пять раз вверх, чем напугал жителей близлежащих многоэтажек.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, вечером 2 августа в Одессе мужчина открыл огонь по работникам ТЦК: четверо получили ранения. Фигуранта задержали.