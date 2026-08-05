Удар ножом в грудь: на Днепропетровщине женщина убила сожителя и пыталась обмануть полицию

Фото: полиция Днепропетровской области

В городе Каменское Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летней женщине, подозреваемой в умышленном убийстве своего сожителя

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, во время бытового конфликта она смертельно ранила 66-летнего мужчину кухонным ножом.

Преступление произошло 3 августа около 14:00 по месту жительства сожителей. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного подозреваемая позвонила по телефону на спецлинию 102 и сообщила, что якобы обнаружила мужчину без признаков жизни.

В ходе первоочередных следственных действий и оперативных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и разоблачили женщину в причастности к преступлению.

Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что полицейские Синельниковского района задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и травмировании еще двух человек во время конфликта в одном из поселков района.