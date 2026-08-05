На Днепропетровщине застолье завершилось кровавым конфликтом с убийством

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там задержали мужчину, подозреваемого в совершении жестокого убийства и нанесении телесных повреждений еще двум людям

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, компания устроила отдых с алкоголем. Во время застолья у них произошла ссора. 26-летний мужчина начал вести себя очень агрессивно: он схватил тяжелый металлический предмет и стал наносить им многочисленные удары по голове и туловищу другим товарищам.

В результате одна женщина погибла еще до приезда медиков. При этом мужчина не остановился: он избил еще одного мужчину и случайно ставшую очевидчицей продавщицу.

Правоохранители задержали злоумышленника. Продолжается расследование.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.