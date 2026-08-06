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06 серпня 2026, 10:53

Хотів вразити дівчат: у Києві 20-річний хлопець влаштував стрілянину біля будинків

06 серпня 2026, 10:53
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Фото: Національна поліція
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У Голосіївському районі Києва 20-річний місцевий житель влаштував стрілянину із сигнального пристрою біля житлових будинків

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення від мешканця будинку, який побачив, як у дворі група молодих людей здійснює постріли із сигнального пристрою.

На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Побачивши поліцейських, компанія намагалася втекти, однак учасників інциденту затримали.

За даними слідства, того вечора молодики познайомилися на вулиці з дівчатами. Щоби справити на них враження, 20-річний киянин дістав різьбовий пусковий пристрій, який раніше придбав через інтернет, та тричі вистрілив у повітря поблизу житлових будинків.

Чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинене йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі столиці п'яний чоловік здійснив п'ять пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки. Правоохоронці затримали порушника. Під час огляду в нього вилучили стартовий пістолет і три набої, які направили на експертизу.

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