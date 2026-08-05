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05 августа 2026, 21:20

В Киеве в полной антисанитарии и клетках содержали собак: полиция разоблачила питомник

05 августа 2026, 21:20
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве разоблачили питомник с собаками, которые содержались в ужасных условиях. Это произошло в доме в Соломенском районе Киева

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В ходе проверки полиция выяснила, что собаки породы доберман содержали в антисанитарных условиях. Некоторые из животных были в клетках, ограничены в питании и передвижении. В результате собаки были в истощенном состоянии.

Владелица питомника длительное время из-за ухудшения состояния здоровья не могла присматривать за животными, так что опеку над собаками взяла ее 80-летняя мать. При этом выяснилось, что разрешения на легальное разведение собак у них не было.

"В настоящее время 27 собак находятся на попечении волонтеров, судьбой еще пятерых занимаются профильные специалисты: после ветеринарного осмотра будет определено их дальнейшее место содержания", - рассказали в полиции.

Напомним, что во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. В полицию обратились местные жители.

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