Близько двох тисяч людей протестують у центрі Києва через відставку Федорова

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У центрі Києва на площі Івана Франка проходить акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова

За оцінкою кореспондента "Інтерфакс-Україна", участь у ній беруть близько двох тисяч людей, передає RegioNews.

Серед учасників переважає молодь, однак на акцію також прийшли люди різного віку, ветерани та сім'ї з дітьми. Мітинг проходить без сцени та виступів політиків чи громадських діячів.

Протестувальники тримають картонні плакати з написами "Руки геть від Федорова", "Коли працює – не ламай!", "Ні призначенню Клименка", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Нам потрібні реформи, а не Клименко" та іншими.

Частину плакатів учасники виготовляють просто на місці.

Під час акції лунають гасла "Федоров!", "Поверніть!", "Нам не все одно", "Зіпсували – виправляйте". Також учасники виконали Державний гімн України.

Акція проходить мирно. Рух транспорту не перекритий, а на місці чергують правоохоронці, представники Поліції діалогу та Військової служби правопорядку, які не втручаються в перебіг заходу.

Раніше до акції долучився народний депутат Ярослав Железняк. Він переконаний, що Федоров і надалі б продовжував свою роботу як очільник оборонного відомства та "ефективно далі вбивав би нашого ворога".

Як відомо, 16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.