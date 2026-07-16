13:59  16 липня
Повертався з Іспанії через Карпати: прикордонники затримали українця
10:52  16 липня
Нічна атака на Київ: у 16-річного хлопця ампутована рука, серед загиблих – його батько
09:49  16 липня
На Полтавщині ТЦК і поліція на човнах перевіряли облікові дані рибалок
UA | RU
UA | RU
16 липня 2026, 12:34

Близько двох тисяч людей протестують у центрі Києва через відставку Федорова

16 липня 2026, 12:34
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У центрі Києва на площі Івана Франка проходить акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова

За оцінкою кореспондента "Інтерфакс-Україна", участь у ній беруть близько двох тисяч людей, передає RegioNews.

Серед учасників переважає молодь, однак на акцію також прийшли люди різного віку, ветерани та сім'ї з дітьми. Мітинг проходить без сцени та виступів політиків чи громадських діячів.

Протестувальники тримають картонні плакати з написами "Руки геть від Федорова", "Коли працює – не ламай!", "Ні призначенню Клименка", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Нам потрібні реформи, а не Клименко" та іншими.

Частину плакатів учасники виготовляють просто на місці.

Під час акції лунають гасла "Федоров!", "Поверніть!", "Нам не все одно", "Зіпсували – виправляйте". Також учасники виконали Державний гімн України.

Акція проходить мирно. Рух транспорту не перекритий, а на місці чергують правоохоронці, представники Поліції діалогу та Військової служби правопорядку, які не втручаються в перебіг заходу.

Раніше до акції долучився народний депутат Ярослав Железняк. Він переконаний, що Федоров і надалі б продовжував свою роботу як очільник оборонного відомства та "ефективно далі вбивав би нашого ворога".

Як відомо, 16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Михайло Федоров українці Київ Міноборони протест відставка акції
Кандидат у прем’єри Корецький високо оцінив роботу Клименка та МВС
16 липня 2026, 12:14
Голосування за нового міністра оборони можуть перенести, – "Слуга народу"
16 липня 2026, 12:03
Кандидат у прем'єри Корецький назвав завдання майбутнього уряду
16 липня 2026, 11:45
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
"Ми продаємо брехню та хаос": Михайло Федоров висловився про мобілізацію
16 липня 2026, 14:15
Федорова після відставки запрошували на роботу іноземні партнери
16 липня 2026, 14:05
Повертався з Іспанії через Карпати: прикордонники затримали українця
16 липня 2026, 13:59
Федоров відмовився від посади радника, яку йому запропонував Зеленський
16 липня 2026, 13:35
Міноборони як піар-інструмент Банкової: Федоров виконав роль громовідводу і став непотрібним
16 липня 2026, 13:19
Федоров розповів про конфлікт із Сирським і закликав змінити керівництво ЗСУ
16 липня 2026, 13:11
Підсанкційний бізнесмен Єрмолаєв заявив про причетність ГУР до замаху на нього в Монако
16 липня 2026, 12:51
На Запоріжжі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранені двоє підлітків
16 липня 2026, 12:45
ВР проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України
16 липня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Михайло Ткач
Юрій Касьянов
Всі блоги »