Минобороны как пиар-инструмент Банковой: Федоров исполнил роль громоотвода и стал ненужным

Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года было попыткой Офиса президента смягчить удар от раскрытия схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спасал репутацию президента от Миндич-гейта, и, я уверен, он не мог этого не понимать

Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года было попыткой Офиса президента смягчить удар от раскрытия схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спасал репутацию президента от Миндич-гейта, и, я уверен, он не мог этого не понимать

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Несколько месяцев спустя кризис более-менее утих, и, очевидно, потребность в услугах Федорова отпала. Не буду комментировать, насколько Михаил Федоров был эффективным министром. Но констатирую очевидный факт: во время войны ключевое Министерство обороны используется как пиар-инструмент Офиса президента. Когда уже четвертый министер обороны, так же как ранее главнокомандующий Валерий Залужный, увольняется без каких-либо объяснений причин, это либо какая-то глубокая стратегия, либо банальный непрофессионализм. Украина находится в глубоком управленческом кризисе. Все видят, что Михаил Федоров или Юлия Свириденко увольняются очень легко и без каких-либо объяснений, в то время как, например, Андрея Ермака увольняли тяжело и только после обысков НАБУ. Министры назначаются и увольняются без какой-либо государственной стратегии, в зависимости от настроения в отдельных кабинетах на Банковой. И именно это является наибольшей проблемой для всего общества. Ведь безответственность неизбежно приводит к оторванности от реалий. Во время войны это несет очевидные риски не только для власти, но и для всей страны. Власть ведет себя так, словно на календаре до сих пор весна 2019 года. Но как минимум с февраля 2022 года у нас совсем другая страна. Мы никогда не сможем добиться уважения к своему государству со стороны других, если сами не уважаем свою страну, ее законы и ее людей.

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