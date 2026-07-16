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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
16 июля 2026, 13:19

Минобороны как пиар-инструмент Банковой: Федоров исполнил роль громоотвода и стал ненужным

16 июля 2026, 13:19
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Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года было попыткой Офиса президента смягчить удар от раскрытия схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спасал репутацию президента от Миндич-гейта, и, я уверен, он не мог этого не понимать
Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года было попыткой Офиса президента смягчить удар от раскрытия схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спасал репутацию президента от Миндич-гейта, и, я уверен, он не мог этого не понимать
Фото: facebook.com/zelenskyy.official
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Несколько месяцев спустя кризис более-менее утих, и, очевидно, потребность в услугах Федорова отпала.

Не буду комментировать, насколько Михаил Федоров был эффективным министром. Но констатирую очевидный факт: во время войны ключевое Министерство обороны используется как пиар-инструмент Офиса президента. Когда уже четвертый министер обороны, так же как ранее главнокомандующий Валерий Залужный, увольняется без каких-либо объяснений причин, это либо какая-то глубокая стратегия, либо банальный непрофессионализм.

Украина находится в глубоком управленческом кризисе. Все видят, что Михаил Федоров или Юлия Свириденко увольняются очень легко и без каких-либо объяснений, в то время как, например, Андрея Ермака увольняли тяжело и только после обысков НАБУ. Министры назначаются и увольняются без какой-либо государственной стратегии, в зависимости от настроения в отдельных кабинетах на Банковой.

И именно это является наибольшей проблемой для всего общества. Ведь безответственность неизбежно приводит к оторванности от реалий. Во время войны это несет очевидные риски не только для власти, но и для всей страны.

Власть ведет себя так, словно на календаре до сих пор весна 2019 года. Но как минимум с февраля 2022 года у нас совсем другая страна. Мы никогда не сможем добиться уважения к своему государству со стороны других, если сами не уважаем свою страну, ее законы и ее людей.

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Украина политика Михаил Федоров увольнение Зеленский
 
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