Минобороны как пиар-инструмент Банковой: Федоров исполнил роль громоотвода и стал ненужным
Несколько месяцев спустя кризис более-менее утих, и, очевидно, потребность в услугах Федорова отпала.
Не буду комментировать, насколько Михаил Федоров был эффективным министром. Но констатирую очевидный факт: во время войны ключевое Министерство обороны используется как пиар-инструмент Офиса президента. Когда уже четвертый министер обороны, так же как ранее главнокомандующий Валерий Залужный, увольняется без каких-либо объяснений причин, это либо какая-то глубокая стратегия, либо банальный непрофессионализм.
Украина находится в глубоком управленческом кризисе. Все видят, что Михаил Федоров или Юлия Свириденко увольняются очень легко и без каких-либо объяснений, в то время как, например, Андрея Ермака увольняли тяжело и только после обысков НАБУ. Министры назначаются и увольняются без какой-либо государственной стратегии, в зависимости от настроения в отдельных кабинетах на Банковой.
И именно это является наибольшей проблемой для всего общества. Ведь безответственность неизбежно приводит к оторванности от реалий. Во время войны это несет очевидные риски не только для власти, но и для всей страны.
Власть ведет себя так, словно на календаре до сих пор весна 2019 года. Но как минимум с февраля 2022 года у нас совсем другая страна. Мы никогда не сможем добиться уважения к своему государству со стороны других, если сами не уважаем свою страну, ее законы и ее людей.