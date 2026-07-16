Железняк поддержал акцию в Киеве против увольнения Федорова
Народный депутат Ярослав Железняк присоединился к митингу в Киеве в поддержку министра обороны Михаила Федорова
Об этом сообщило Эспрессо, передает RegioNews.
Во время выступления на митинге депутат заявил, что считает увольнение Федорова "совершенно ошибочным решением" и связал его с "политической ревностью президента".
"Как показывает практика, ему (Зеленскому, – ред.) обычно три дня нужно для того, чтобы хоть что-то услышать и принять решение. Сегодня первый день... Но мне кажется, что аргументы достаточно мощные (чтобы оставить Федорова, – ред.)", – добавил он.
Железняк убежден, что Федоров и дальше бы продолжал свою работу как руководитель оборонного ведомства и "эффективно дальше убивал бы нашего врага".
"Система показала, что если ты эффективен, если ты борешься с коррупцией и, не дай Бог, люди начинают это замечать и поддерживать тебя – то тебя сразу выбросят из этой команды", – отметил парламентарий.
Сейчас на площади Ивана Франко собралось несколько тысяч человек. Участники акции держат картонные плакаты и требуют оставить Федорова в должности министра обороны.
Как изветсно, 16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.
Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
Ранее президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.
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