Фото: Telegram/Железный нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк присоединился к митингу в Киеве в поддержку министра обороны Михаила Федорова

Об этом сообщило Эспрессо, передает RegioNews.

Во время выступления на митинге депутат заявил, что считает увольнение Федорова "совершенно ошибочным решением" и связал его с "политической ревностью президента".

"Как показывает практика, ему (Зеленскому, – ред.) обычно три дня нужно для того, чтобы хоть что-то услышать и принять решение. Сегодня первый день... Но мне кажется, что аргументы достаточно мощные (чтобы оставить Федорова, – ред.)", – добавил он.

Железняк убежден, что Федоров и дальше бы продолжал свою работу как руководитель оборонного ведомства и "эффективно дальше убивал бы нашего врага".

"Система показала, что если ты эффективен, если ты борешься с коррупцией и, не дай Бог, люди начинают это замечать и поддерживать тебя – то тебя сразу выбросят из этой команды", – отметил парламентарий.

Сейчас на площади Ивана Франко собралось несколько тысяч человек. Участники акции держат картонные плакаты и требуют оставить Федорова в должности министра обороны.

Как изветсно, 16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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