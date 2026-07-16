Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

На окраине села Григоровка вражеский FPV-дрон ударил по людям. Получили ранения двое парней 15 и 17 лет. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, они оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, оккупанты атаковали ударным беспилотником Вольнянск. Там повреждены дома, нежилые постройки и авто. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.