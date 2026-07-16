На Запорожье в результате атаки вражеского FPV-дрона ранены двое подростков
В четверг, 16 июля, российские захватчики совершили атаки на Запорожский район
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
На окраине села Григоровка вражеский FPV-дрон ударил по людям. Получили ранения двое парней 15 и 17 лет. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, они оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, оккупанты атаковали ударным беспилотником Вольнянск. Там повреждены дома, нежилые постройки и авто. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.
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