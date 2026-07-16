Федоров отказался от должности советника, которую ему предложил Зеленский

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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 15 июля ему предложили остаться в команде в должности советника, однако он отказался

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

По словам министра, разговор с президентом был нормальным, а предложение касалось должности советника или другого варианта работы в команде.

"Он предложил стать советником или найти какой-то другой путь, чтобы остаться в команде. Я от советника отказался. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности", – сказал Федоров.

Федоров также заявил, что его главной задачей сейчас является рассказать о результатах работы в должности министра обороны и предупредить о рисках, которые могут ожидать Украину.

Он подчеркнул, что за годы работы на государственных должностях находился в "горячих точках" трансформации страны и не был причастен к коррупционным схемам.

Как известно, накануне Федоров подвел итоги работы в должности главы Минобороны и рассказал о том, что не успел сделать.

Федоров также отметил, что выступает за смену руководства Вооруженных сил Украины, в частности главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Между тем, 16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.