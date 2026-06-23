В Киеве "нагрели" более 3 миллионов на питании для детских садов
В Киеве разоблачили схему завладения более 3 миллионов гривен на поставку продуктов питания в детские сады. Деньги выделялись на продукты для садов Деснянского района
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Организатором схемы оказался 40-летний предприниматель. Он также привлек к "сотрудничеству" свою знакомую, которая была директором общества с ограниченной ответственностью.
Впоследствии предприниматель договорился с начальницей управления образования Деснянского района о том, что именно это общество победит в тендерах на поставку продуктов питания в сады района. К схеме привлекли двух чиновников управления образования.
По итогам трех тендеров победителем была определена заранее выбранная компания. В конце концов, они заключили договоры с поставщиком по завышенной стоимости. Таким образом злоумышленники смогли присвоить более 3 миллионов бюджетных средств.
Теперь всем участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.