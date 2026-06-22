Во Львовской области командир насчитал 80 миллионов "боевых выплат" военным, которые в боях не были

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области командира разоблачили на финансовой схеме. Как оказалось, он имеет отношение к более чем 79 миллионам гривен убытков на безосновательных "боевых" выплатах

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Бывший начальник одной из воинских частей подписывал приказы о начислении дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые действительно не были в боях и не имели законных оснований для таких выплат. 55-летний военный реализовал схему с марта 2023 по апрель 2024 года.

"На основании собранных доказательств бывшему командиру воинской части сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - сообщили в полиции.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.