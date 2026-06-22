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22 июня 2026, 14:30

В Киевской области чиновник "заработал" на подземных водах более 250 миллионов

22 июня 2026, 14:30
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Фото: Национальная полиция
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В Киевской области получил подозрение бывший руководитель коммунального предприятия. Его разоблачили на незаконной схеме добычи подземных вод

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Речь идет о чиновнике, который являлся руководителем коммунального предприятия в течение 2023-2025 годов. Он организовал незаконную добычу подземных вод из скважины в Броварском районе. У него не было на это никаких разрешительных документов. Воду впоследствии фасовали в пластиковую тару и продавали.

Также на Фастовщине, когда мужчина являлся директором предприятия, он запустил масштабное производство без специального разрешения. С этой целью он организовал работу промышленной скважины.

"Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 218 миллионов гривен. Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении (ч. 3 ст. 240 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, что на Днепропетровщине следователи задокументировали служебную халатность при закупке модульных защитных сооружений для учебных заведений, из-за которой государству был нанесен ущерб на сумму свыше 6,3 млн гривен.

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