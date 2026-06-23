У Києві "нагріли" понад 3 мільйони на харчуванні для дитячих садочків

Фото: Національна поліція

У Києві викрили схему заволодіння понад 3 мільйонів гривень на постачання продуктів харчування до дитячих садочків. Гроші виділялись на продукти для садочків Деснянського району

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився 40-річний підприємець. Він також залучив до "співпраці" свою знайому, яка була директоркою товариства з обмеженою відповідальністю.

Згодом підприємець домовився з начальницею управління освіти Деснянського району про те, що саме це товариство переможе у тендерах на постачання продуктів харчування до садочків району. До схеми залучили двох чиновників управління освіти.

За підсумками трьох тендерів переможцем було визначено заздалегідь обрану компанію. Врешті вони уклали договори з постачальником за завищеною вартістю. Таким чином зловмисники змогли привласнити понад 3 мільйона бюджетних коштів.

Тепер всім учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.