13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 14:40

У Києві "нагріли" понад 3 мільйони на харчуванні для дитячих садочків

23 червня 2026, 14:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві викрили схему заволодіння понад 3 мільйонів гривень на постачання продуктів харчування до дитячих садочків. Гроші виділялись на продукти для садочків Деснянського району

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився 40-річний підприємець. Він також залучив до "співпраці" свою знайому, яка була директоркою товариства з обмеженою відповідальністю.

Згодом підприємець домовився з начальницею управління освіти Деснянського району про те, що саме це товариство переможе у тендерах на постачання продуктів харчування до садочків району. До схеми залучили двох чиновників управління освіти.

За підсумками трьох тендерів переможцем було визначено заздалегідь обрану компанію. Врешті вони уклали договори з постачальником за завищеною вартістю. Таким чином зловмисники змогли привласнити понад 3 мільйона бюджетних коштів.

Тепер всім учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
схема Київ поліція
На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах
23 червня 2026, 12:36
На Львівщині командир нарахував 80 мільйонів "бойових виплат" військовим, які у боях не були
22 червня 2026, 20:50
На Київщині чиновник "заробив" на підземних водах понад 250 мільйонів
22 червня 2026, 14:30
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ
23 червня 2026, 15:15
На Львівщині чиновниці приписували людям виплат на 40 мільйонів
23 червня 2026, 14:55
Росіяни можуть спровокувати спалах сибірської виразки на Херсонщині – ГУР
23 червня 2026, 14:18
ППО, нафтобаза і техніка РФ: СБС уразили понад 60 цілей у Криму та на ТОТ
23 червня 2026, 13:44
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
23 червня 2026, 13:27
Російський дрон атакував мотоцикліста на Харківщині: 58-річний чоловік у лікарні
23 червня 2026, 13:10
Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевлення
23 червня 2026, 13:00
Загибель 17-річної дівчини на квадроциклі: на Львівщині оголосили підозру розпоряднику прокату
23 червня 2026, 12:53
На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах
23 червня 2026, 12:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »