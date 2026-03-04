Фото: Прокуратура Украины

В Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в Николаевской области чиновники оборонного сектора организовали схему, в которой они подделывали документы и искусственно создавали потребность в бензине и дизеле, чтобы присвоить топливо.

Подозрения сообщены четырем участникам группы, среди которых бывшие начальники подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, начальник службы ГСМ воинской части и руководитель пункта заправки.

Следствие установило, что в 2022-2025 годах должностные лица вносили ложные данные в планы обеспечения боевой подготовки, которая фактически не проводилась. На основании этих документов безосновательно выделялись горюче-смазочные материалы, которые только формально оприходовались.

Для прикрытия сделки оформлялись фиктивные накладные и донесение о движении имущества, а горючее продавалось третьим лицам с последующим распределением прибыли. В результате было присвоено 133 тонны бензина и более 364 тонн дизеля на сумму 22 млн. грн.

Чиновники задержаны. Материалы относительно еще одного участника выделены в отдельное производство, в суд направлено ходатайство об избрании мер.

Кроме этого, в Житомирской области сообщено подозрение начальнику квартирно-эксплуатационной части района за нарушение при поставке мазута для воинских частей.

По данным следствия, несмотря на нулевую ставку НДС для оборонных закупок, поставки оплачивались с включением 20% налога, что повлекло излишнее перечисление 8,3 млн грн. В отношении подозреваемого применена мера пресечения.

Напомним, на Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта. Украденное горючее водители переливали в канистры и передавали организатору, который продавал его примерно по 40 грн за литр. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.