Пожар в Лавре после атаки "Шахеда": спасатели показали последствия

Фото: ГСЧС Киева

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие на территории Киево-Печерской лавры и Национального культурно-художественного комплекса "Художественный арсенал" в результате российских ударов по столице

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Площадь пожара на территории Киево-Печерской лавры достигла около 800 квадратных метров, а на территории Художественного арсенала – 1000 квадратных метров.

Аварийно-спасательные работы продолжаются еще на трех локациях в Киеве, где в результате российской атаки были повреждены объекты гражданской и жилищной инфраструктуры.

На местах продолжают работать экстренные службы.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.

Территория Национального заповедника временно закрыта для посетителей из-за существенных повреждений в результате российских обстрелов.