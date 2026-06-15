После обстрела РФ без света – Киев и еще четыре области

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украине в результате российского массированного обстрела на утро зафиксированы новые обесточения в пяти регионах

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В частности, речь идет о Киеве, а также о Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.

В компании отмечают, что там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над тем, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Также сообщается о росте потребления электроэнергии. По состоянию на 09:30 оно было на 34% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день.

Причиной повышенной нагрузки называют ясную погоду в большинстве регионов страны.

В "Укрэнерго" призывают граждан переносить активное пользование электроэнергией на дневные часы – с 10.00 до 16.00, а также в вечернее время – с 18.00 до 22.00.

Напомним, ночью 15 июня российские захватчики нанесли комбинированный удар по столице, погибли 5 человек, еще 35 пострадали. По данным ГСЧС, повреждения и пожары есть во всех районах города.

Кроме того, ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Также ночью россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в столице.