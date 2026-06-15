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15 червня 2026, 12:35

Пожежа в Лаврі після атаки "Шахеда": рятувальники показали наслідки

15 червня 2026, 12:35
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Скриншот із відео
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Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на території Києво-Печерської лаври та Національного культурно-мистецького комплексу "Мистецький арсенал" внаслідок російських ударів по столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Площа пожежі на території Києво-Печерської лаври сягнула близько 800 квадратних метрів, а на території Мистецького арсеналу – 1000 квадратних метрів.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають ще на трьох локаціях у Києві, де внаслідок російської атаки були пошкоджені об’єкти цивільної та житлової інфраструктури.

На місцях продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Територію Національного заповідника тимчасово зачинено для відвідувачів через суттєві пошкодження в результаті російського обстрілу.

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