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15 июня 2026, 10:24

Киев после атаки РФ: количество погибших возросло до 5

15 июня 2026, 10:24
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В Киеве одна из находившихся в тяжелом состоянии пострадавших умер в больнице. Таким образом, количество погибших в столице в результате массированной атаки РФ возросло до пяти человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела пострадали 35 человек, среди них двое детей и беременная женщина.

Аварийно-спасательные службы продолжают работать на местах ударов, ликвидируя последствия массированной атаки по столице.

Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. Было известно, что в результате ударов погибли четыре человека, пострадали 30 человек.

Кроме того, ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Также ночью россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в столице.

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