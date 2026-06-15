Дрон РФ попал в Киево-Печерскую лавру: поврежден Успенский собор

Фото: Facebook/Епископ Авраамий

В ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры

Об этом сообщил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, передает RegioNews.

По его словам, около часа ночи дрон попал в Стефановский придел Успенского собора. В результате удара жертв и пострадавших нет.

В заповеднике отметили, что сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы. Идет ликвидация последствий вражеского удара и оценка нанесенных повреждений.

В Лавре подчеркнули, что это уже второй случай повреждения комплекса во время полномасштабного вторжения России.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, епископ Авраамий, сообщил, что после попадания и пожара удалось спасти все святыни.

По его словам, братия монастыря совместно со спасателями и пожарными подразделениями оперативно организовали эвакуацию церковных реликвий, обладающих не только духовной, но и национальной и культурной ценностью.

Также Авраамий призвал международное сообщество усилить внимание на защите духовного и культурного наследия Украины в условиях войны.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей. В большинстве районов столицы зафиксированы повреждения или разрушения.