08:22  15 июня
Угрожал взорвать семью: на Закарпатье задержали мужчину с гранатой
18:00  14 июня
"Я не осознала": кулинарка Ольга Мартыновская сделала заявление после скандала с издевательством над котом
17:30  14 июня
Шеф-повар Евгений Клопотенко женился: первые кадры по свадьбе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2026, 07:36

Дрон РФ попал в Киево-Печерскую лавру: поврежден Успенский собор

15 июня 2026, 07:36
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Епископ Авраамий
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры

Об этом сообщил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, передает RegioNews.

По его словам, около часа ночи дрон попал в Стефановский придел Успенского собора. В результате удара жертв и пострадавших нет.

В заповеднике отметили, что сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы. Идет ликвидация последствий вражеского удара и оценка нанесенных повреждений.

В Лавре подчеркнули, что это уже второй случай повреждения комплекса во время полномасштабного вторжения России.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, епископ Авраамий, сообщил, что после попадания и пожара удалось спасти все святыни.

По его словам, братия монастыря совместно со спасателями и пожарными подразделениями оперативно организовали эвакуацию церковных реликвий, обладающих не только духовной, но и национальной и культурной ценностью.

Также Авраамий призвал международное сообщество усилить внимание на защите духовного и культурного наследия Украины в условиях войны.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей. В большинстве районов столицы зафиксированы повреждения или разрушения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака война Киево-Печерская лавра пожар российская армия шахед заповедник культурное наследие
Минус 1320 солдат и 72 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
15 июня 2026, 07:27
Ночная атака на Сумы: российский дрон попал в жилой дом
15 июня 2026, 07:21
Враг нанес более 740 ударов по Запорожской области: двое погибших, девять раненых
15 июня 2026, 07:15
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Россияне атакуют дронами Запорожский район: повреждена "скорая", ранены два человека
15 июня 2026, 08:45
Массированный удар по Киеву: количество пострадавших выросло
15 июня 2026, 08:38
В Днепре из-за ночных обстрелов поврежден Дом органной музыки
15 июня 2026, 08:32
Угрожал взорвать семью: на Закарпатье задержали мужчину с гранатой
15 июня 2026, 08:22
Основной удар пришелся на Киев, Днепр и Харьков: ПВО сбила 50 ракет и 582 беспилотника
15 июня 2026, 08:21
Враг ночью атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру в Николаеве
15 июня 2026, 08:09
В Харькове в результате повторного удара РФ погибли 5 спасателей
15 июня 2026, 07:58
Повреждены учебные заведения, больница и дома: последствия ночных ударов по Днепропетровщине
15 июня 2026, 07:47
Ракеты и дроны атаковали пять районов Киевской области: есть разрушения и пострадавшие
15 июня 2026, 07:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »