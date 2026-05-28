11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 11:49

Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет

28 мая 2026, 11:49
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который обокрал офисное помещение, поврежденное в результате российского ракетного обстрела

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 мая около 05:00 после очередной массированной атаки на столицу.

По данным полиции, 30-летний злоумышленник заметил поврежденную взрывом дверь офиса, проник внутрь и похитил ноутбук с зарядным устройством общей стоимостью около 40 тысяч гривен.

Во время бегства мужчину заметили прохожие. Они остановили подозреваемого и удерживали его до прибытия правоохранителей.

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК – грабеж, соединенный с проникновением, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, также 24 мая на столичном Подоле задержали 29-летнего мужчину, грабившего поврежденные взрывной волной квартиры. В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, сообщившая о краже имущества.

Как известно, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Было известно из двух погибших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев воровство грабеж обстрел атака мужчина офис полиция
В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка
27 мая 2026, 22:50
В Киеве ночью мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
27 мая 2026, 09:43
Спор за землю: на Сумщине мужчина угрожал соседу гранатой
27 мая 2026, 08:24
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении
28 мая 2026, 12:50
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
28 мая 2026, 12:40
На Киевщине наказали родителей школьниц, которые танцевали под российскую музыку на Аллее Славы
28 мая 2026, 12:28
90 млрд евро от ЕС: Верховная Рада ратифицировала соглашение о займе
28 мая 2026, 12:11
Нашли в заброшенном здании со связанными руками: в Днепре бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика
28 мая 2026, 11:57
Обыски в Мукачевской РГА: стали известны имена чиновников
28 мая 2026, 11:40
Обстрел детской площадки в Херсоне: врачи борются за жизнь мамы и трехлетнего ребенка
28 мая 2026, 11:32
Отпуска для военнослужащих во время войны: что предусматривает закон
28 мая 2026, 11:26
В Харьковской области задержали 16-летнего школьника, который на мопеде шпионил за украинской ПВО
28 мая 2026, 11:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »