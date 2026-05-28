Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет

В Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который обокрал офисное помещение, поврежденное в результате российского ракетного обстрела

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 мая около 05:00 после очередной массированной атаки на столицу.

По данным полиции, 30-летний злоумышленник заметил поврежденную взрывом дверь офиса, проник внутрь и похитил ноутбук с зарядным устройством общей стоимостью около 40 тысяч гривен.

Во время бегства мужчину заметили прохожие. Они остановили подозреваемого и удерживали его до прибытия правоохранителей.

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК – грабеж, соединенный с проникновением, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, также 24 мая на столичном Подоле задержали 29-летнего мужчину, грабившего поврежденные взрывной волной квартиры. В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, сообщившая о краже имущества.

Как известно, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Было известно из двух погибших.