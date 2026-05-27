27 мая 2026, 08:24

Спор за землю: на Сумщине мужчина угрожал соседу гранатой

Фото: Национальная полиция
В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему жителю Ахтырского района, который угрожал соседу гранатой и незаконно хранил боевые припасы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между фигурантом и его соседом долгое время продолжался конфликт из-за границ земельных участков.

Во время очередной ссоры мужчина получил предмет, похожий на боевую гранату, и, имитируя приведение ее в действие, начал угрожать соседу убийством.

Кроме того, в ходе следственных и оперативных мер полицейские установили, что подозреваемый незаконно хранил боевые припасы. Из незаконного оборота правоохранители изъяли две гранаты РГН.

Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили ему о подозрении:

  • по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством,
  • по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боевыми припасами.

Напомним, в Жашкове в Черкасской области 25 мая местная жительница обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который во время конфликта угрожал ей гранатой. Во время осмотра правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении 4 гранаты с запалами и около 50 патронов.

Сумская область соседи конфликт земля угрозы полиция Граната
