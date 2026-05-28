28 мая 2026, 11:57

Нашли в заброшенном здании со связанными руками: в Днепре бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика

Правоохранители задержали в Днепре 40-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили 28 мая около 10:00 в заброшенном здании. У погибшего были связаны руки и многочисленные травмы.

По словам задержанного, 27 мая около 12.30 он изнасиловал мальчика, после чего задушил его.

Ребенок считался без вести пропавшим с вечера 26 мая. По информации Нацполиции, в тот день около 13:00 мальчик ушел на улицу гулять и не вернулся домой. Сразу после получения сообщения о пропаже полицейские приступили к поискам. Был установлен круг общения ребенка, опрошены близкие и знакомые. Выяснилось, что вечером в день исчезновения мальчик позвонил бабушке и сказал, что останется ночевать у товарища, но так к нему и не попал.

По сообщению очевидцев, мальчика видели с неизвестным мужчиной. Правоохранители установили и разыскали 40-летнего злоумышленника. Предварительно, задержанный был знаком с ребенком.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

По информации местных СМИ, задержанный – мужчина без постоянного места жительства.

Злоумышленнику объявили подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

На месте продолжают работать руководство областной и окружной прокуратур, ювенальные прокуроры и следователи, которые устанавливают все детали и обстоятельства жестокого убийства ребенка.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внучку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

