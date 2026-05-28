28 мая 2026, 11:10

В Харьковской области задержали 16-летнего школьника, который на мопеде шпионил за украинской ПВО

Фото: СБУ
Военная контрразведка СБУ задержала в Харьковской области агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Установлено, что подросток попал в поле зрения врага, когда искал легкий заработок в Телеграм-каналах. Российские кураторы предложили ему деньги в обмен на корректировку ракетно-бомбовых и дроновых ударов по региону.

После вербовки парень получил задачу: выявлять зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ, по которым россияне готовили новую серию обстрелов.

Подросток на мопеде объезжал прифронтовую местность, где фотографировал, снимал на видео и обозначал на гугл-картах позиции украинского ПВО. Когда он не мог снять потенциальные "цели", то записывал для куратора из РФ голосовые сообщения с подробным описанием картографических локаций.

Для конспирации фигурант общался с российским спецслужбистом с использованием шифров. В частности, их диалоги начинались с кодовых слов, заранее отработанных для юноши.

По данным СБУ, следующей задачей парня была установка на магистральной автотрассе замаскированной телефонной камеры с удаленным доступом. Таким образом рашисты надеялись отслеживать время и ориентировочное количество украинских бронеколон, двигавшихся в направлении передовой.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили несовершеннолетнего агента и задержали "на горячем", когда он фотографировал военную технику Сил обороны.

Во время задержания у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи сообщили подростку о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Парню грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки. Им оказался завербованный иерей одного из храмов местной епархии УПЦ МП, который навел двойной ракетный удар на город в марте 2024 года.

