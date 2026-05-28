28 мая 2026, 11:26

Отпуска для военнослужащих во время войны: что предусматривает закон

Иллюстративное фото: из открытых источников
Во время военного положения военнослужащие в Украине сохраняют право на отпуска, однако их порядок и продолжительность регулируются отдельными правилами

Об этом рассказали во Львовской ячейке ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

В частности, ежегодный основной отпуск составляет до 30 суток в год и может предоставляться частями, но одна непрерывная часть должна быть не менее 15 дней. Дополнительно предусмотрено до двух суток на дорогу в пределах Украины. Одновременно в отпуске может находиться менее 30% личного состава подразделения.

В случае заболевания при отпуске дни стационарного лечения не теряются – их могут перенести после выздоровления при наличии медицинских подтверждений.

Также военные могут получить до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, решение о котором принимает командир.

Участники боевых действий имеют право на дополнительные 14 календарных дней отпуска.

Отдельно предусмотрены специальные отпуска:

  • 90 дней после освобождения из плена,
  • отпуск на лечение после ранения или болезни,
  • другие случаи, определенные законодательством.

Как пояснил юрист Львовской ячейки ГО "Захист Держави" Дмитрий Петришин, гарантированы фактически минимум 15 дней ежегодного отпуска, тогда как остальные могут зависеть от ситуации в подразделении и нагрузке.

Правовая основа – статья 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

ГО "Захист Держави" предоставляет бесплатные правовые консультации для военнослужащих и их семей.

Получить юридическую помощь можно во Львове (ул. Зерновая, 2) или по указанным телефонам горячей линии: +380 66 004 15 24, 0 800 33 29 29.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

