Во время военного положения военнослужащие в Украине сохраняют право на отпуска, однако их порядок и продолжительность регулируются отдельными правилами

Об этом рассказали во Львовской ячейке ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

В частности, ежегодный основной отпуск составляет до 30 суток в год и может предоставляться частями, но одна непрерывная часть должна быть не менее 15 дней. Дополнительно предусмотрено до двух суток на дорогу в пределах Украины. Одновременно в отпуске может находиться менее 30% личного состава подразделения.

В случае заболевания при отпуске дни стационарного лечения не теряются – их могут перенести после выздоровления при наличии медицинских подтверждений.

Также военные могут получить до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, решение о котором принимает командир.

Участники боевых действий имеют право на дополнительные 14 календарных дней отпуска.

Отдельно предусмотрены специальные отпуска:

90 дней после освобождения из плена,

отпуск на лечение после ранения или болезни,

другие случаи, определенные законодательством.

Как пояснил юрист Львовской ячейки ГО "Захист Держави" Дмитрий Петришин, гарантированы фактически минимум 15 дней ежегодного отпуска, тогда как остальные могут зависеть от ситуации в подразделении и нагрузке.

Правовая основа – статья 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

ГО "Захист Держави" предоставляет бесплатные правовые консультации для военнослужащих и их семей.

Получить юридическую помощь можно во Львове (ул. Зерновая, 2) или по указанным телефонам горячей линии: +380 66 004 15 24, 0 800 33 29 29.

