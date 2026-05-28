Отпуска для военнослужащих во время войны: что предусматривает закон
Во время военного положения военнослужащие в Украине сохраняют право на отпуска, однако их порядок и продолжительность регулируются отдельными правилами
Об этом рассказали во Львовской ячейке ГО "Захист Держави", передает RegioNews.
В частности, ежегодный основной отпуск составляет до 30 суток в год и может предоставляться частями, но одна непрерывная часть должна быть не менее 15 дней. Дополнительно предусмотрено до двух суток на дорогу в пределах Украины. Одновременно в отпуске может находиться менее 30% личного состава подразделения.
В случае заболевания при отпуске дни стационарного лечения не теряются – их могут перенести после выздоровления при наличии медицинских подтверждений.
Также военные могут получить до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, решение о котором принимает командир.
Участники боевых действий имеют право на дополнительные 14 календарных дней отпуска.
Отдельно предусмотрены специальные отпуска:
- 90 дней после освобождения из плена,
- отпуск на лечение после ранения или болезни,
- другие случаи, определенные законодательством.
Как пояснил юрист Львовской ячейки ГО "Захист Держави" Дмитрий Петришин, гарантированы фактически минимум 15 дней ежегодного отпуска, тогда как остальные могут зависеть от ситуации в подразделении и нагрузке.
Правовая основа – статья 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
