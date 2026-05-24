24 мая 2026, 10:59

Ад в столице: Россия ударила по всем районам Киева, повреждено более 50 локаций, есть погибшие

Фото: ГСЧС
Россияне нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушениям подверглись жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

В Киеве в результате массированной российской атаки ракетами и беспилотниками погибли два человека, еще более 50 получили ранения. Удары были зафиксированы во всех районах столицы.

По данным МВД, всего повреждено около 50 локаций. Под обстрелы попали многоквартирные и частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, административные здания ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыль.

В первые минуты после атаки спасатели эвакуировали 12 человек из поврежденного общежития. Еще десяткам жителей помогли оставить охваченные огнем многоэтажки.

К ликвидации последствий обстрела была привлечена инженерная, роботизированная и беспилотная техника. На части локаций сохранялась опасность для спасателей из-за масштабных пожаров, а в одном из домов произошел повторный обвал конструкций.

На местах работают психологи полиции и ГСЧС, которые уже оказали помощь около 100 пострадавшим. Следователи полиции также развернули палатки для приема заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе.

В результате атаки пострадали и объекты системы МВД — повреждены здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС.

Разрушения испытал и Национальный музей Чернобыль, который после длительной реставрации открыли всего месяц назад.

Последствия российских ударов также были зафиксированы в Киевской области, Черкасской области и Полтавской области. В Черкассах из-за удара дрона по многоэтажке пострадали более десяти человек. На Киевщине в результате обстрелов также погибли два человека, ранены.

Для усиления работ в столицу прибыли подразделения ГСЧС из соседних регионов. Вблизи наиболее разрушенных зданий работают мобильные подразделения Миграционной службы и Главного сервисного центра МВД.

Напомним, что в ночь на 24 мая враг направил на территорию Украины почти 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.

российская армия Киев обстрел погибшие
