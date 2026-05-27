Виктория Сюмар депутат Верховной Рады 8-го и 9-го созывов, журналист info@regionews.ua
27 мая 2026, 12:34

Старобельск как повод: Россия переходит к новому этапу террора

Читайте також українською мовою
После фактического провала весенне-летней кампании на фронте государство-террорист россия, похоже, переходит к новому этапу войны
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Поводом стал удар в Старобельске. Российская пропаганда мгновенно запустила новую пластинку: "погибли невинные дети". У кремля всегда так: сначала военный объект, потом – актерская слеза в ООН.

Речь шла о курсантах беспилотных систем РФ – людях 19–23 лет, призывного возраста, связанных с той же индустрией дронов, которую путин сегодня превратил в одну из главных машин войны.

И главное здесь не даже это.

Старобельск – это Украина. Оккупированная, но Украина. А российские военные, инструкторы, курсанты, штабы, центры подготовки операторов БПЛА и другая военная инфраструктура на украинской территории являются законными военными целями. Это ответ на все российские визги в ООН.

Но путин использовал этот эпизод как удобный повод, чтобы перейти к новому уровню террора против мирных украинских городов.

Привод – Старобельск.

Причина – совсем другая.

Из-за развития украинских беспилотных технологий, создания килзон и преимущества в управлении и связи, в частности благодаря Starlink, россияне все труднее продвигаются на фронте. Четыре года воевать против Украины – и годами топтаться вокруг таких точек как Малая Токмачка на Запорожье – это, без сомнения, войдет в военную историю. Как отдельная страница стыда ядерного государства, обещавшая "Киев за три дня".

Поэтому россия должна поднимать ставки.

У кремля осталось два главных козыря: ракетный потенциал, прежде всего баллистика, и тактическое ядерное оружие как шантаж последней надежды.

Именно поэтому россия из всех возможных информационных ресурсов начала запугивать полным разрушением Киева. И здесь важно понимать: кроме символических правительственных зданий, приоритетными целями для россиян могут стать производители беспилотников – реально изменившие ход войны.

Потому что украинские дальнобойные возможности создали для россиян очень неприятный когнитивный диссонанс. Между "Киевом за три дня" и сном в коридорах российских аэропортов пролегли четыре года войны, технологическое преимущество Украины и очень плохо скрытая паника кремля.

Поэтому путин будет поднимать ставки.

Его цели сейчас очевидны.

Первая – попытаться уничтожить украинский дроновый потенциал.

Вторая – максимально обострить ситуацию, чтобы улучшить собственную переговорную позицию.

И именно гражданские разрушения в столице Украины для него желанный фон этих переговоров. Ибо россия не умеет приходить за стол переговоров без крови на руках. Она считает кровь аргументом.

Отсюда – заявления украинских чиновников о том, что заморозка войны возможна до следующего ноября.

Именно до этого времени интерес к прекращению огня или, по крайней мере, к демонстрации мирного процесса будет сохраняться и в Вашингтоне. В ноябре в США – промежуточные выборы в Конгресс, которые могут существенно изменить баланс сил и сузить возможности администрации Трампа. Поэтому для Трампа и Рубио критически важно показать результат: выполнение предвыборного обещания о завершении войны или хотя бы видимое движение к этому. Это может стать частью избирательной логики республиканцев.

Так же активизировались и российские переговорщики.

Правда, они будут делать все возможное, чтобы достичь главной цели – отвод украинских войск из Донбасса. И надо быть готовыми к тому, что ядерный шантаж, а именно угрозы применения тактического ядерного оружия в процессе этих сверхсложных переговоров будет только нарастать, что ярко демонстрирует российская пропаганда, которая все чаще говорит "нам не оставили выбора"…

Все это о том, что впереди нас действительно ожидает трудный этап с возможной максимальной террористической кульминацией против мирного населения.

Однако есть шанс, что этот этап все же будет финишным в этой ужасной войне…

Украина война РФ Старобельск новый этап войны
 
