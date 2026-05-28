Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш"), передает RegioNews.

По его словам, двое фермеров в Черниговской области обнаружили в поле ударный БПЛА и решили его разобрать. Оба погибли.

"Я постоянно пытаюсь рассказывать вам о подобных случаях, надеясь спасти жизнь тех, кто захочет повторить такие действия", – отметил Бескрестнов.

Напомним, ранее в Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на мине во время эвакуации. К счастью, никто не пострадал.