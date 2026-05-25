В столице продолжаются работы по ликвидации последствий массированного комбинированного обстрела, который россияне совершили в ночь на 24 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Число пострадавших увеличилось до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

В общей сложности в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и административных зданий на 49 локациях. В частности, в Шевченковском районе произошло разрушение пятиэтажного дома с первого по пятый этажи, также там повреждены 10 соседних зданий и сооружений.

Из-под завалов разрушенной пятиэтажки спасатели изъяли тела двух погибших женщин.

В течение дня специалисты ГСЧС демонтировали 165 квадратных метров железобетонных плит поврежденного дома.

Кинологи обследовали более 100 квадратных метров территории. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 гражданам.

Работы продолжаются.

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. Ранее сообщалось о 69 пострадавших и двух погибших.

В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина.