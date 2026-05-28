Заражение несовершеннолетней ВИЧ: на Полтавщине суд назначил мужчине год испытательного срока

Пирятинский районный суд вынес приговор 22-летнему мужчине, обвиняемому в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетним и умышленном инфицировании его вирусом иммунодефицита человека

Суд назначил ему 3 года лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

По материалам дела, мужчина с рождения имел ВИЧ и состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

Известно, что отношения с несовершеннолетней происходили по взаимному согласию, однако пара не использовала средства контрацепции. Впоследствии девушка забеременела и родила ребенка, а во время медицинского обследования у нее был обнаружен ВИЧ.

Мужчине было поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 155 и ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Украины – половые действия с несовершеннолетней и сознательное заражение ВИЧ.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что предупреждал девушку о своем диагнозе, однако это не повлияло на решение пары не использовать средства защиты.

Суд учел, что обвиняемый ранее не судим, имеет ребенка, положительно характеризуется и не состоит на учете у нарколога или психиатра. Потерпевшая и ее законный представитель претензий к нему не высказывались.

Приговор предусматривает обязанности осужденного:

периодически появляться в орган пробации,

сообщать об изменении места жительства или работы,

не уезжать за границу без разрешения.

