28 мая 2026, 10:49

Украина может получить истребители JAS-39 Gripen от Швеции – СМИ

Истребитель JAS 39 Gripen. Фото: SAAB
Швеция планирует передать Украине несколько истребителей JAS-39 Gripen, а официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, передает RegioNews.

По данным журналистов, также ожидается начало переговоров о возможной предстоящей продаже Украине истребителей новейшей модификации JAS 39E.

Отмечается, что финансирование снабжения может осуществляться за счет кредита Европейского Союза.

Как пишет Aftonbladet, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон может объявить об этом во время пресс-конференции в четверг, 28 мая, которая состоится во время его визита в авиационную эскадрилью в Уппсале.

Официального подтверждения информации от правительства Швеции пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29. В то же время соседняя страна получит украинские беспилотные технологии.

Украина РФ Швеция истребитель помощь партнеры партнерство JAS-39 Gripen
