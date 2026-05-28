Украина может получить истребители JAS-39 Gripen от Швеции – СМИ
Швеция планирует передать Украине несколько истребителей JAS-39 Gripen, а официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.
Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, передает RegioNews.
По данным журналистов, также ожидается начало переговоров о возможной предстоящей продаже Украине истребителей новейшей модификации JAS 39E.
Отмечается, что финансирование снабжения может осуществляться за счет кредита Европейского Союза.
Как пишет Aftonbladet, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон может объявить об этом во время пресс-конференции в четверг, 28 мая, которая состоится во время его визита в авиационную эскадрилью в Уппсале.
Официального подтверждения информации от правительства Швеции пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29. В то же время соседняя страна получит украинские беспилотные технологии.