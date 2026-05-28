Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника группы одного из отделов районного ТЦК Ковеля и СП, который вместе с коллегами применил силу к 60-летнему мужчине. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье района Ковельского района. Трое сотрудников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил на водоеме.

Несмотря на то, что мужчина уже не подлежал мобилизации, военнослужащие пытались его задержать. Во время конфликта потерпевшему заломили руку за спину, в результате чего он получил перелом кости со смещением.

Следствие также установило, что один из работников ТЦК применил электрошокер и распилил в сторону мужчины перечный баллончик, из-за чего он получил химические ожоги глаз. Кроме того, военнослужащие повредили колеса его автомобиля, чтобы он не смог покинуть место происшествия.

В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Начальника группы будут судить по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Материалы по другим военнослужащим выделены в отдельное уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

