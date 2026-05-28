Правоохранители ликвидировали в Волынской области схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Автомобили, которые должны были бесплатно передавать для нужд ВСУ, дельцы оформляли на благотворительный фонд, а затем продавали за наличные.

По данным следствия, организатором схемы оказался местный житель. Для прикрытия он использовал реквизиты и наименования разных благотворительных организаций и фондов.

Мужчина привлек к схеме подельников. Они оформляли фиктивные документы для перемещения машин через госграницу, непосредственно ввозили автомобили в Украину, а также занимались их продажей.

Во время обысков по местам жительства фигурантов и на автомобильной стоянке детективы БЭБ изъяли 10 автомобилей, ввезенных в качестве "гуманитарки", а также документы, черные записи, мобильные телефоны и деньги.

Готовятся ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 УК Украины (контрабанда транспортных средств под видом благотворительной помощи). Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

